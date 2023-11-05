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Чемпионат Италии. Серия А

Азмун оформил первый гол за «Рому»

05 Ноября 2023 • 22:05 Комментировать
Рома
2:1
Лечче
окончен

Иранский форвард Сердар Азмун воскресным вечером оформил свой первый гол за римскую «Рому» - иранец забил в концовке встречи в ворота «Лечче», сравняв счёт в матче. А после его команда добилась победы.

Напомним, Азмун выступает за римлян на правах аренды. Сам футболист с зимы 2022 года принадлежит леверкузенскому «Байеру».

Гол для Азмуна стал первым за шесть матчей в его новой команде. Выходил на поле Сердар исключительно в Серии А.

Отметим, что после победы «Рома» поднялась на восьмое место турнирной таблицы, теперь у «волков» в активе 17 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сердар Азмун

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