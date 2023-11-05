Перед финальным свистком матча с «Лечче» «Рома» превратила поражение в победу

В 11-м туре Серии А встретились середняки «Рома» и «Лечче». Хозяева быстро получили право на пенальти, и удар Ромелу Лукаку с точки был парирован. По ходу игры у столичных футболистов было немало потенциальных моментов, но мяч упорно не шел в ворота. А вот гости использовали первый же шанс. На 72-й минуте Понтус Алмквист в касание переправил мяч в сетку ударом с центра штрафной. «Рома» не сдалась, атаковала и атаковала, получив вознаграждение в компенсированное время. Никола Залевски прорвался к воротам и навесил на одинокого Сердара Азмуна, а тот головой отправил мяч к девятке - 1:1. Вскоре у линии штрафной Лукаку продавил опекуна и с разворота пробил в уголок - 2:1.
«Рома» делит седьмое место, соперник - 11-й.
Протокол игры
|72'Алмквист Понтус (0:1)
|(2:1) Лукаку Ромелу90'
|(1:1) Азмун Сердар90'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука78' (Залевски Никола (78') •Льоренте Диего• 89'Н'Дика Эван•Карсдорп Рик78' (Кристенсен Расмус (78') •Эль-Шаарави Стефан78' (Белотти Андреа (78') •Бове Эдоардо70' (Саншеш Ренату (70') • 76'Кристанте Бриан•Дибала Пауло•Ауа Уссем73' (Азмун Сердар (73') •Лукаку Ромелу 90'
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен•Понграчич Марин•Баскиротто Федерико•Доргу Патрик 27'62' (Галло Антонино (62') •Каба Мохамед•Рамадани Юльбер• 77'Рафья Хамза62' (Гонсалес Хоан (62') •Алмквист Понтус80' (Туба Ахмед (80') • 81'Крстович Никола80' (Пикколи Роберто (80') •Банда Ламек 17'74' (Стрефецца Габриэль (74') 87'
05 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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