Перед финальным свистком матча с «Лечче» «Рома» превратила поражение в победу

В 11-м туре Серии А встретились середняки «Рома» и «Лечче». Хозяева быстро получили право на пенальти, и удар Ромелу Лукаку с точки был парирован. По ходу игры у столичных футболистов было немало потенциальных моментов, но мяч упорно не шел в ворота. А вот гости использовали первый же шанс. На 72-й минуте Понтус Алмквист в касание переправил мяч в сетку ударом с центра штрафной. «Рома» не сдалась, атаковала и атаковала, получив вознаграждение в компенсированное время. Никола Залевски прорвался к воротам и навесил на одинокого Сердара Азмуна, а тот головой отправил мяч к девятке - 1:1. Вскоре у линии штрафной Лукаку продавил опекуна и с разворота пробил в уголок - 2:1.

«Рома» делит седьмое место, соперник - 11-й.