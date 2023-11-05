«Кальяри» вырвал победу над «Дженоа» и покинул зону вылета

В 11-м туре чемпионата Италии «Кальяри» играл против «Дженоа». В конце первого тайма Хоан Васкес зарядил в перекладину. Только возобновилась игра, как Николас Виола метко пробил с левой - 1:0. Тут же Альберт Гудмундссон сравнял счет, здорово сыграв на подборе. В середине тайма Андреа Петанья отобрал мяч и вывел на удар Габриэле Дзаппу - 2:1.

«Кальяри» покинул зону вылета и идет четвертым с конца, соперник делит 14-е место.