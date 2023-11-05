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Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» вырвал победу над «Дженоа» и покинул зону вылета

05 Ноября 2023 • 19:03 Комментировать
Кальяри
2:1
Дженоа

В 11-м туре чемпионата Италии «Кальяри» играл против «Дженоа». В конце первого тайма Хоан Васкес зарядил в перекладину. Только возобновилась игра, как Николас Виола метко пробил с левой - 1:0. Тут же Альберт Гудмундссон сравнял счет, здорово сыграв на подборе. В середине тайма Андреа Петанья отобрал мяч и вывел на удар Габриэле Дзаппу - 2:1.

«Кальяри» покинул зону вылета и идет четвертым с конца, соперник делит 14-е место.

Протокол игры  
Кальяри2:1Дженоа
(1:0) Виола Николас48'  
  51'Гудмундссон Альберт (1:1)
(2:1) Дзаппа Габриэле69'  
Скуффет Симоне  90'Гольданига Эдоардо  72'Доссена АльбертоХацидиакос Пантелис 46' (Дзаппа Габриэле ( 46') Ауджелло Томмазо 90' (Оберт Адам ( 90') Янкто Якуб 78' (Дентелло Пауло ( 78') Прати МаттеоМакумбу АнтуанМанкозу Марко 46' (Виола Николас ( 46'  90') Ористанио Гаэтано 64' (Петанья Андреа ( 64'  90') Лувумбо Зито
Запасные: Лападула ДжанлукаСулемана ИбрахимРадунович БорисДезогус ЯкопоПаволетти ЛеонардоДейола АлессандроПерейро ГастонАрести СимонеВетеска Матеуш
Мартинес ХосепДе Винтер КониДрэгушин РадуВаскес ХоанСабелли СтефаноФрендруп МортенБадель Милан 59' (Пушкаш Георге ( 59') Стротман Кевин 59' (Торсби Мортен ( 59') Аарон Мартин 66' (Хапс Ридгесиано ( 66') Малиновский Руслан  28' 84' (Экубан Калеб ( 84') Гудмундссон Альберт  71'
Запасные: Леали НиколаМаттурро АланКутлу БерканХефти СильванФольякко АлессандроСоммарива ДаниэлеГальдамес ПаблоSeydou Fini
05 ноября. Стадион "Сардиния Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Кальяри

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