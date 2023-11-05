«Кальяри» вырвал победу над «Дженоа» и покинул зону вылета

В 11-м туре чемпионата Италии «Кальяри» играл против «Дженоа». В конце первого тайма Хоан Васкес зарядил в перекладину. Только возобновилась игра, как Николас Виола метко пробил с левой - 1:0. Тут же Альберт Гудмундссон сравнял счет, здорово сыграв на подборе. В середине тайма Андреа Петанья отобрал мяч и вывел на удар Габриэле Дзаппу - 2:1.
«Кальяри» покинул зону вылета и идет четвертым с конца, соперник делит 14-е место.
Протокол игры
|(1:0) Виола Николас48'
|51'Гудмундссон Альберт (1:1)
|(2:1) Дзаппа Габриэле69'
Скуффет Симоне• 90'Гольданига Эдоардо• 72'Доссена Альберто•Хацидиакос Пантелис46' (Дзаппа Габриэле (46') •Ауджелло Томмазо90' (Оберт Адам (90') •Янкто Якуб78' (Дентелло Пауло (78') •Прати Маттео•Макумбу Антуан•Манкозу Марко46' (Виола Николас (46') • 90'Ористанио Гаэтано64' (Петанья Андреа (64') • 90'Лувумбо Зито
Мартинес Хосеп•Де Винтер Кони•Дрэгушин Раду•Васкес Хоан•Сабелли Стефано•Френдруп Мортен•Бадель Милан59' (Пушкаш Георге (59') •Стротман Кевин59' (Торсби Мортен (59') •Аарон Мартин66' (Хапс Ридгесиано (66') •Малиновский Руслан 28'84' (Экубан Калеб (84') •Гудмундссон Альберт 71'
05 ноября. Стадион "Сардиния Арена".
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