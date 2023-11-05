«Монца» нанесла «Вероне» четвёртое поражение подряд

В 11-м туре Серии А «Монца» гостила у аутсайдеров из «Вероны». В более-менее равной борьбе фаворит лучше использовал свои моменты. Пабло Мари уже на девятой минуте зарядил в штангу. Ондрей Дуда дальним выстрелом сотряс перекладину. В конце первого тайма Лоренцо Коломбо отправил мяч в сетку. Он же удвоил перевес гостей в середине второй половины дальней попыткой. Лука Кальдирола головой забил третий гол в ворота «Монцы». Майкл Фоларуншо тут же отыграл один мяч.
После четвертого фиаско подряд «Верона» идет на четвертом месте с конца. Соперник - делит восьмое.
Протокол игры
|41'Коломбо Лоренцо (0:1)
|73'Коломбо Лоренцо (0:2)
|84'Кальдирола Лука (0:3)
|(1:3) Фолоруншо Майкл86'
Монтипо Лоренцо•Маньяни Джанджакомо•Давидович Павел30' (Хиен Исак (30') •Терраччано Филиппо•Фараони Марко 70'75' (Тчатчуа Джексон (75') •Фолоруншо Майкл•Дуда Ондрей•Лазович Дарко65' (Нгонж Сириль (65') •Дойг Джош46' (Онгла Мартин (46') •Бонаццоли Федерико75' (Сапонара Риккардо (75') •Джурич Милан II
Ди Грегорио Микеле•Д'Амброзио Данило• 25'Кальдирола Лука•Мари Пабло•Чиурриа Патрик60' (Биринделли Самуэле (60') •Кирьякопулос Георгиос•Гальярдини Роберто86' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (86') •Пессина Маттео•Колпани Андреа66' (Бондо Варрен (66') •Виньято Самуэле66' (Карбони Валентин (66') •Коломбо Лоренцо 45'85' (Мота Дани (85')
05 ноября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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