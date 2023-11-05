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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» нанесла «Вероне» четвёртое поражение подряд

05 Ноября 2023 • 16:32 Комментировать
Верона
1:3
Монца

В 11-м туре Серии А «Монца» гостила у аутсайдеров из «Вероны». В более-менее равной борьбе фаворит лучше использовал свои моменты. Пабло Мари уже на девятой минуте зарядил в штангу. Ондрей Дуда дальним выстрелом сотряс перекладину. В конце первого тайма Лоренцо Коломбо отправил мяч в сетку. Он же удвоил перевес гостей в середине второй половины дальней попыткой. Лука Кальдирола головой забил третий гол в ворота «Монцы».  Майкл Фоларуншо тут же отыграл один мяч.

После четвертого фиаско подряд «Верона» идет на четвертом месте с конца. Соперник - делит восьмое.

Протокол игры  
Верона1:3Монца
  41'Коломбо Лоренцо (0:1)
  73'Коломбо Лоренцо (0:2)
  84'Кальдирола Лука (0:3)
(1:3) Фолоруншо Майкл86'  
Монтипо ЛоренцоМаньяни ДжанджакомоДавидович Павел 30' (Хиен Исак ( 30') Терраччано ФилиппоФараони Марко  70' 75' (Тчатчуа Джексон ( 75') Фолоруншо МайклДуда ОндрейЛазович Дарко 65' (Нгонж Сириль ( 65') Дойг Джош 46' (Онгла Мартин ( 46') Бонаццоли Федерико 75' (Сапонара Риккардо ( 75') Джурич Милан II
Запасные: Матеус ЧарлисМбула ХордиБерарди АлессандроАмионе БруноХуан Мануэль КрусКоппола ДиегоСердар СуатПерилли СимонеСуслов Томаш
Ди Грегорио МикелеД'Амброзио Данило  25'Кальдирола ЛукаМари ПаблоЧиурриа Патрик 60' (Биринделли Самуэле ( 60') Кирьякопулос ГеоргиосГальярдини Роберто 86' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 86') Пессина МаттеоКолпани Андреа 66' (Бондо Варрен ( 66') Виньято Самуэле 66' (Карбони Валентин ( 66') Коломбо Лоренцо  45' 85' (Мота Дани ( 85')
Запасные: Соррентино АлессандроКарбони ФранкоМарич МиркоПерейра Педру IIМачин ХосеБетелла ДавидеЛаманна ЭугениоГори СтефаноКарбони АндреаДонати Джулио
05 ноября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Монца

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Верона – Монца: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 5 ноября 2023 года
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