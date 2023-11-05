«Монца» нанесла «Вероне» четвёртое поражение подряд

В 11-м туре Серии А «Монца» гостила у аутсайдеров из «Вероны». В более-менее равной борьбе фаворит лучше использовал свои моменты. Пабло Мари уже на девятой минуте зарядил в штангу. Ондрей Дуда дальним выстрелом сотряс перекладину. В конце первого тайма Лоренцо Коломбо отправил мяч в сетку. Он же удвоил перевес гостей в середине второй половины дальней попыткой. Лука Кальдирола головой забил третий гол в ворота «Монцы». Майкл Фоларуншо тут же отыграл один мяч.

После четвертого фиаско подряд «Верона» идет на четвертом месте с конца. Соперник - делит восьмое.