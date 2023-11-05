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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

05 Ноября 2023 • 22:15 Комментировать
Фиорентина
0:1
Ювентус
1 2.85 X 3.25 2 2.70
2-й тайм

В рамках 11-го тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» принимает «Ливерпуль».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Фиорентина0:1Ювентус
 10'Миретти Фабио (0:1)
Терраччиано ПьетроПаризи ФабьяноМартинес Лукас IIРаньери ЛукаБираги КристианоМело АртурМандрагора РоландоГонсалес НиколасБарак Антонин 59' (Бонавентура Джакомо ( 59') Куаме КристианБельтран Лукас 46' (Нзола М'Бала ( 46')
Запасные: Мина ЙерриМиленкович НиколаИнфантино ДжиноМартинелли ТоммазоАматуччи ЛоренцоКомуццо ПьетроКристенсен ОливерСоттиль РикардоИконе ЖонатанДункан АльфредБрекало ЙосипЛопес Максим
Щесны ВойцехГатти Федерико  58'Бремер ГлейсонРугани ДаниэлеМаккенни УэстонМиретти Фабио 61' (Камбьясо Андреа ( 61') Локателли МануэльРабио Адриен  43'Костич ФилипКин Мойзе  48'Кьеза Федерико
Запасные: Айлинг СамуэльЙылдыз КенанНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоХуйсен ДинМилик АркадиушПерин МаттиаВлахович ДушанБоэнде Джозеф
05 ноября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина

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