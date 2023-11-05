«Фиорентина» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 11-го тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» принимает «Ливерпуль».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Фиорентина - Ювентус
Доступ после регистрации
Протокол игры
|10'Миретти Фабио (0:1)
Терраччиано Пьетро•Паризи Фабьяно•Мартинес Лукас II•Раньери Лука•Бираги Кристиано•Мело Артур•Мандрагора Роландо•Гонсалес Николас•Барак Антонин59' (Бонавентура Джакомо (59') •Куаме Кристиан•Бельтран Лукас46' (Нзола М'Бала (46')
Щесны Войцех•Гатти Федерико• 58'Бремер Глейсон•Ругани Даниэле•Маккенни Уэстон•Миретти Фабио61' (Камбьясо Андреа (61') •Локателли Мануэль•Рабио Адриен• 43'Костич Филип•Кин Мойзе• 48'Кьеза Федерико
05 ноября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
Бан пользователя