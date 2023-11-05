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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио: «Моя мать отлично справляется с обязанностями агента»

05 Ноября 2023 • 03:01 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
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Через 18 ч. 44 мин.

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио доволен работой своей матери в качестве агента.

Действующий контракт француза истекает следующим летом, поэтому в СМИ всё активнее освещается тема будущего игрока. Недавно мать Рабио, по совместительству представляющая интересы сына в мире футбола, заявила, что говорить о продлении договора с «Ювентусом» пока рано.

«Я всегда полагаюсь на её манеру ведения переговоров, – рассказывает Рабио. – Думаю, клубу приятно осознавать, что его игрок не находится во власти чужих людей со своими приоритетами. 

Моя мать всегда справлялась с обязанностями агента, хотя изначально ничего не знала об этом деле. Она умеет отстаивать мои интересы», – рассказал в интервью SportWeek футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио

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