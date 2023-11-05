​Льюис Фергюсон повторил рекорд для шотландских игроков в Серии А

В стартовом матче одиннадцатого тура итальянской Серии А «Болонья» с минимальным счетом обыграла римский «Лацио», а единственный гол встречи забил шотландский футболист Льюис Фергюсон.

Как оказалось, это был его десятый гол в Серии А, но дело не только в этом. Фергюсон повторил рекорд для шотландских футболистов в Серии А, который удерживался еще с начала 60-х годов, когда в составе «Торино» выступал и забил десять мячей Денис Лоу.

В следующем, двенадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Болонье» предстоит сыграть с «Фиорентиной», этот матч состоится двенадцатого ноября.