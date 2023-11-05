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Чемпионат Италии. Серия А

​«Болонья» не проигрывает уже десять матчей - такого не было с 1980 года

05 Ноября 2023 • 00:37 Комментировать
Болонья
1:0
Лацио

Очень удачно проводит нынешний сезон «Болонья» - проиграв в первом туре «Милану», команда взяла себя в руки и больше не потерпела ни одного поражения.

В результате, обыграв в одиннадцатом туре римский «Лацио», «Болонья» довела свою беспроигрышную серию в Серии А до десяти матчей. Такого с командой не было более сорока лет, в последний раз команда не проигрывала в десяти матчах кряду в промежуток с декабря 1979 года по март 1980 года.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А команда Тьягу Мотты сыграет на выезде с «Фиорентиной», это случится двенадцатого ноября, в понедельник.


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Евро-Футбол.Ру,
Болонья

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