​Костакурта: «Чалханоглу - лучший игрок в Серии А»

Миланский «Интер» выиграл в Бергамо в одиннадцатом туре Серии А, один из двух голов «Интера» забил Хакан Чалханоглу. Бывший итальянский защитник Алессандро Костакурта, ветеран «Милана», считает это не случайным - он уверен, что Чалханоглу можно считать лучшим игроком Серии А в настоящий момент.

- Чалханоглу, как и Лаутаро Мартинес - лидеры «Интера». Их голы не случайны. Чалханоглу вообще, наверное, лучший игрок в Серии А. Он невероятен, - цитирует слова Костакурты fcinter1908.it.

В следующем туре Серии А «Интер» примет дома «Фрозиноне».