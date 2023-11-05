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Чемпионат Италии. Серия А

​«Салернитана» установила собственный антирекорд без побед в Серии А

05 Ноября 2023 • 00:10 Комментировать

«Салернитана» остается одним из двух клубов, которые еще не побеждали в нынешнем сезоне Серии А - вторым является «Удинезе», в настоящий момент сражающийся с «Миланом». В субботу команда проиграла «Наполи», и ее серия без побед в высшей лиге итальянского чемпионата теперь достигла двенадцати матчей - с учетом, как легко подсчитать, прошлого сезона.

Столь длинной серии матчей без побед в высшей лиге итальянского футбола у «Салернитаны» еще не было. В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Салернитана» сыграет на выезде с «Сассуоло», это случится десятого ноября.


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Салернитана
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