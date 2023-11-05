​Павар: «Отличная команда, отличная победа»

Для французского защитника Бенжамена Павара матч очередного тура итальянского чемпионата в составе «Интера» против «Аталанты» закончился досрочно - еще в первом тайме он получил травму и был вынужден покинуть поле. Серьезность повреждения станет известна в ближайшие дни. Пока же Павар решил подбодрить партнеров и опубликовал в социальных сетях послание выигравшим партнерам:

- Отличная победа, отличная команда! Важные три очка, я горжусь тем, что вхожу в эту группу игроков! - написал в социальных сетях Павар.

В следующем туре «Интер» примет «Фрозиноне».