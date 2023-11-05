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Чемпионат Италии. Серия А

​Павар: «Отличная команда, отличная победа»

05 Ноября 2023 • 00:05 Комментировать
Аталанта
1:2
Интер Милан

Для французского защитника Бенжамена Павара матч очередного тура итальянского чемпионата в составе «Интера» против «Аталанты» закончился досрочно - еще в первом тайме он получил травму и был вынужден покинуть поле. Серьезность повреждения станет известна в ближайшие дни. Пока же Павар решил подбодрить партнеров и опубликовал в социальных сетях послание выигравшим партнерам:

- Отличная победа, отличная команда! Важные три очка, я горжусь тем, что вхожу в эту группу игроков! - написал в социальных сетях Павар.

В следующем туре «Интер» примет «Фрозиноне».


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенжамен Павар

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