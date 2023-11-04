​Дармиан: «Мы на верном пути»

В одиннадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» съездил в Бергамо и разжился там тремя очками, позволившими сохранить лидерство в турнирной таблице вне зависимости от результата играющего с «Удинезе» «Милана». Успех клуба прокомментировал защитник Маттео Дармиан:

- Нам удалось выиграть непростой матч. Для меня важно играть за такой клуб, как «Интер», который борется за высшие награды в разных турнирах. Мы хорошо стартовали в чемпионате, находимся на правильном пути, хотя и потеряли очки в двух играх, - цитирует слова итальянского защитника fcinter1908.it.