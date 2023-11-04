​Гасперини: «Проиграть «Интеру» не зазорно»

В одиннадцатом туре итальянского чемпионата «Аталанта» потерпела первое домашнее поражение в сезоне, ее огорчил миланский «Интер», выигравший со счетом 2:1. Наставник бергамцев Джан Пьеро Гасперини не считает поражение зазорным.

- Мы сыграли в свой футбол против качественно сильного соперника. Понятно, что результат не может радовать, но они забили хорошие голы, мы попытались остаться в матче, и, хотя не добились результата, получили положительный заряд, - цитирует слова Гасперини fcinter1908.it.

В следующем матче «Аталанта» сразится с «Удинезе», который прямо сейчас сражается с «Миланом».