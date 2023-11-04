Индзаги высказался о травме Павара

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился информацией о травме защитника Бенжамена Павара.

Французский футболист был заменён на 33-й минуте субботнего матча против «Аталанты», который завершился победой миланцев со счётом 2:1.

«Травма Павара? Мы должны подождать, прежде чем станет ясно, что с ним случилось. Его коленная чашечка сместилась, и врачам потребуется провести обследования. Боюсь, нам придётся какое-то время обходиться без Бенжамена», – рассказал в послематчевом интервью DAZN Индзаги.

Бенжамен Павар стал игроком «Интера» летом, перебравшись из «Баварии». Француз провёл девять матчей за «нерадзурри».