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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро: «Важнейшие три очка»

04 Ноября 2023 • 23:07 Комментировать
Аталанта
1:2
Интер Милан

Миланский «Интер» съездил в соседний Бергамо в одиннадцатом туре итальянского чемпионата, сумев разжиться там тремя очками. Успехом очень доволен аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, который посвятил победу получившему травму Бенжамену Пввару.

- Мы встречались с командой, которая до нас еще не пропускала дома. После двадцатой минуты мы заиграли лучше, удалось сдвинуть лед. Во втором тайме пришлось потерпеть, отдать инициативу, но получить три очка. Победу хочу посвятить Павару, надеюсь, с ним ничего тяжкого и он быстро вернется, - цитирует слова Мартинеса fcinter1908.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес

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