Симоне Индзаги – о результатах «Интера»: «Мы верим в себя, но прошло только 11 туров»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался об успехах команды.

В субботу «нерадзурри» одолели «Аталанту» (2:1), выиграв в третьем матче чемпионата кряду и упрочив лидерство в турнирной таблице.

«Мы смогли взять игру под свой контроль, хотя знали, что будет непросто. «Аталанта» оказывала давление в первые 20 минут, но затем всё изменилось. Отличная игра против соперника, до сегодняшнего дня не пропускавшего на своём поле.

Очень важно добыть три очка в таком матче, но мы не прошли и трети пути – позади всего 11 туров. Мы верим в себя, но знаем, что будет непросто», – заявил в интервью DAZN Индзаги.