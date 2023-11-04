«Интер» на классе переиграл «Аталанту» в гостях

«Аталанта» и «Интер» выдали не слишком яркий матч. В равном матче победу одержали миланцы, которые на классе реализовали свои шансы.

«Интер» лидирует в Серии А и в очередном туре миланцы приехали в гости к «Аталанте». Бергамаски тоже успешно стартовали в сезоне и по итогам десяти туров занимали четвёртое место. Более того, «Аталанта» всего на шесть очков отставала от «Интера», так что в случае победы могла обострить борьбу за лидерство.

«Аталанта» на первых минутах была активно, старались Компмейнерс, Дзаппакоста, Лукман, но никакой опасности не создавала. «Интер» же толком ничем не отвечал, скорее обороняясь. К получасу игры статистика по ударам была 2:0 в пользу хозяев, при этом в створ хозяева попасть не смогли.

Уже в первом тайме Симоне Индзаги пришлось делать вынужденную замену. Павар получил травму в столкновении и уступил место на поле Дармиану. Довольно неожиданно это помогло атаке миланцев. Дармиан после передачи от Бареллы ворвался в штрафную, где его сбил Муссо. К мячу подошёл Чалханоглу и уверенно реализовал пенальти, открыв счёт.

Довольно быстро турок мог оформить дубль. Чалханоглу после передачи от Бареллы нанёс дальний удар, но Муссо в этот раз ворота спас. К первому тайму судья добавил четыре минуты, но с учётом паузы в компенсированное команды переиграли почти восемь. Однако счёт до перерыва больше не изменился.

Хозяева пытались в начале второй половины действовать активно, но ничего опасного так и не создали. Миланцы же по истечении часа игры удвоили своё преимущество. Барелла отобрал мяч на чужой половине и сделал передачу на Лаутаро Мартинеса, который убрал защитника и нанёс обводящий удар точно в верхний угол.

Однако «Аталанта» сдавать не собиралась и вскоре сократила отставание. Лукман отобрал мяч на фланге и прострелил в штрафную, где Скамакка опередил защитника и пробил в ближний угол. Бергамаски постарались вновь прибавить в активности, пытаясь сравнять результат, но опасных моментов у ворот Зоммера не создавали.

Следующий момент хозяева создали лишь за пятнадцать минут до конца матча. Лукман протащил мяч по правому флангу к штрафной и бил в дальний угол, но Зоммер ворота в броске спас. В ответ «Интер» мог решить исход матча. Мартинес забросил мяч в штрафную на Дюмфриса, который бил, но Муссо ворота спас.

В компенсированное время «Аталанта» осталась в меньшинстве. В верховой борьбе Толой заехал рукой по голове Санчесу, за что получил жёлтую карточку, которая стала для защитника второй в матче.

В следующем туре «Интер» примет «Фрозиноне», но пока команда готовится к матчу Лиги чемпионов. Миланцы на неделе поедут на выезд в «Зальцбург». «Аталанта» же поедет в следующем туре к «Удинезе», но пока также все мысли о еврокубках. В рамках Лиги Европы коллектив из Бергамо примет «Штурм».