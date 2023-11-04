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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» на классе переиграл «Аталанту» в гостях

04 Ноября 2023 • 22:00 Комментировать
Аталанта
1:2
Интер Милан

«Аталанта» и «Интер» выдали не слишком яркий матч. В равном матче победу одержали миланцы, которые на классе реализовали свои шансы.

Протокол игры  
Аталанта1:2Интер Милан
  40'Чалханоглу Хакан (0:1)
  57'Мартинес Лаутаро (0:2)
(1:2) Скамакка Джанлука61'  
Муссо ХуанСкальвини Джорджио 63' (Толой Рафаэл ( 63'  85'  90') Джимсити БератКолашинац Сеад  35' 56' (Пашалич Марио ( 56') Дзаппакоста Давиде 56' (Хатебур Ханс ( 56') Руджери МаттеоДе Рон Мартен  26'Эдерсон ХоноратоКопмейнерс Тëн 80' (Де Кетеларе Шарль ( 80') Лукман Адемола 80' (Муриэль Луис ( 80') Скамакка Джанлука
Запасные: Миранчук АлексейЦортеа НадирБаккер МитчелКарнесекки МаркоХольм ЭмильАдопо НдариРосси ФранческоДжованни Бонфанти
Зоммер ЯннПавар Бенжамен 33' (Дармиан Маттео ( 33') Де Врей СтефанАчерби ФранческоДюмфрис Дензел  89'Барелла НиколоЧалханоглу Хакан 86' (Санчес Алексис ( 86') Мхитарян Генрих 71' (Фраттези Давиде ( 71') Димарко Федерико 71' (Аугусто Карлос ( 71') Тюрам МаркусМартинес Лаутаро 86' (Аслани Кристьян ( 86')
Запасные: Сенси СтефаноАудеро ЭмильБиссек Янн-АурельБастони АлессандроДи Дженнаро РаффаэлеАгум ЛюсьенКлассен Дэви
04 ноября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

«Интер» лидирует в Серии А и в очередном туре миланцы приехали в гости к «Аталанте». Бергамаски тоже успешно стартовали в сезоне и по итогам десяти туров занимали четвёртое место. Более того, «Аталанта» всего на шесть очков отставала от «Интера», так что в случае победы могла обострить борьбу за лидерство.

«Аталанта» на первых минутах была активно, старались Компмейнерс, Дзаппакоста, Лукман, но никакой опасности не создавала. «Интер» же толком ничем не отвечал, скорее обороняясь. К получасу игры статистика по ударам была 2:0 в пользу хозяев, при этом в створ хозяева попасть не смогли.

Уже в первом тайме Симоне Индзаги пришлось делать вынужденную замену. Павар получил травму в столкновении и уступил место на поле Дармиану. Довольно неожиданно это помогло атаке миланцев. Дармиан после передачи от Бареллы ворвался в штрафную, где его сбил Муссо. К мячу подошёл Чалханоглу и уверенно реализовал пенальти, открыв счёт.

Довольно быстро турок мог оформить дубль. Чалханоглу после передачи от Бареллы нанёс дальний удар, но Муссо в этот раз ворота спас. К первому тайму судья добавил четыре минуты, но с учётом паузы в компенсированное команды переиграли почти восемь. Однако счёт до перерыва больше не изменился.

Хозяева пытались в начале второй половины действовать активно, но ничего опасного так и не создали. Миланцы же по истечении часа игры удвоили своё преимущество. Барелла отобрал мяч на чужой половине и сделал передачу на Лаутаро Мартинеса, который убрал защитника и нанёс обводящий удар точно в верхний угол.

Однако «Аталанта» сдавать не собиралась и вскоре сократила отставание. Лукман отобрал мяч на фланге и прострелил в штрафную, где Скамакка опередил защитника и пробил в ближний угол. Бергамаски постарались вновь прибавить в активности, пытаясь сравнять результат, но опасных моментов у ворот Зоммера не создавали.

Следующий момент хозяева создали лишь за пятнадцать минут до конца матча. Лукман протащил мяч по правому флангу к штрафной и бил в дальний угол, но Зоммер ворота в броске спас. В ответ «Интер» мог решить исход матча. Мартинес забросил мяч в штрафную на Дюмфриса, который бил, но Муссо ворота спас.

В компенсированное время «Аталанта» осталась в меньшинстве. В верховой борьбе Толой заехал рукой по голове Санчесу, за что получил жёлтую карточку, которая стала для защитника второй в матче.

В следующем туре «Интер» примет «Фрозиноне», но пока команда готовится к матчу Лиги чемпионов. Миланцы на неделе поедут на выезд в «Зальцбург». «Аталанта» же поедет в следующем туре к «Удинезе», но пока также все мысли о еврокубках. В рамках Лиги Европы коллектив из Бергамо примет «Штурм».

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта

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