Чалханоглу забил 10 из 10 пенальти в Серии А

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу вновь не промахнулся с точки.

Турецкий футболист вывел «нерадзурри» вперёд в проходящем сейчас матче против «Аталанты», точно исполнив одиннадцатиметровый на 40-й минуте. По данным Opta, на счету Чалханоглу десять реализованных пенальти при десяти попытках с момента переезда в Италию в 2017 году. Среди всех игроков, не промахивающихся с точки в Серии А за обозначенный период, только Ромелу Лукаку имеет ещё более внушительный показатель забитых мячей (14 из 14).

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция матча «Аталанты» против «Интера».