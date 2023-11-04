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Чемпионат Италии. Серия А

Чалханоглу забил 10 из 10 пенальти в Серии А

04 Ноября 2023 • 21:19 Комментировать
Аталанта
1:2
Интер Милан

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу вновь не промахнулся с точки.

Турецкий футболист вывел «нерадзурри» вперёд в проходящем сейчас матче против «Аталанты», точно исполнив одиннадцатиметровый на 40-й минуте. По данным Opta, на счету Чалханоглу десять реализованных пенальти при десяти попытках с момента переезда в Италию в 2017 году. Среди всех игроков, не промахивающихся с точки в Серии А за обозначенный период, только Ромелу Лукаку имеет ещё более внушительный показатель забитых мячей (14 из 14).

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция матча «Аталанты» против «Интера».

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Интер Милан Ромелу Лукаку Хакан Чалханоглу ещё теги

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