«Интер» назвал стартовый состав на матч с «Аталантой»

В субботу, 4 ноября, «Интер» на выезде сыграет с «Аталантой» в 11-м туре итальянской Серии А.

Главный тренер миланского клуба Симоне Индзаги решил выставить следующий состав на предстоящую встречу: Зоммер (вр), Павар, де Врей, Ачерби, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Начало матча между «Аталантой» и «Интером» запланировано на 20:00 по столичному времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию встречи на портале LiveResult.

Перед стартовым свистком миланский клуб лидирует в Серии А, набрав 25 очков. Хозяева поля с 19 баллами располагаются на пятой позиции.

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