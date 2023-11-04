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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Интером»

04 Ноября 2023 • 19:12 Комментировать
Аталанта
0:1
Интер Милан
1 3.40 X 3.30 2 2.35
перерыв

Сегодня, 4 ноября, «Аталанта» встретится с миланским «Интером» в рамках матча 11-го тура чемпионата Италии.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не попал в стартовый состав своей команды на предстоящую игру. По решению Джан Пьеро Гасперини с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Муссо (вр), Скальвини, Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста, де Рон, Эдерсон, Руджери, Копмейнерс, Скамакка, Лукман.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие лишь в четырех матчах во всех турнирах и не смог записать на свой счет результативные баллы.

Матч «Аталанта» - «Интер» должен стартовать в 20:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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