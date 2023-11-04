Быстрый гол позволил «Наполи» обыграть «Салернитану»

В 11-м туре Серии А «Наполи» гостил у главного аутсайдера, «Салернитаны». Чемпионы выглядели намного более увереннее хозяев и закономерно победили. Джакомо Распадори реализовал свой шанс уже на 13-й минуте. На 50-й минуте Матео Политано мог снять все вопросы о победителе, но штанга сохранила интригу. Точку в конце поставил Эльиф Элмас.
«Наполи» с 21 очков ворвался в четверку лучших, соперник - последний.
Протокол игры
|13'Распадори Джакомо (0:1)
|82'Элмас Эльиф (0:2)
Очоа Гильермо•Маццокки Паскуале 68'81' (Ботхейм Эрик (81') •Фасио Федерико69' (Данилюк Флавиус (69') •Пирола Лоренцо•Брадарич Домагой•Ленговски Матеуш69' (Стюарт Триван (69') •Кулибали Лассана•Чауна Лум•Диа Булайе•Кандрева Антонио77' (Кастанос Григорис (77') •Иквуемеси Чуквубуикем69' (Бохинен Эмиль (69')
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни• 88'Ррахмани Амир•Эстигор Лео•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр87' (Каюсте Йенс (87') •Политано Маттео78' (Линдстрём Йеспер (78') •Распадори Джакомо69' (Симеоне Джованни (69') •Кварацхелия Хвича69' (Элмас Эльиф (69')
04 ноября. Стадион "Аречи".
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