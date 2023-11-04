Быстрый гол позволил «Наполи» обыграть «Салернитану»

В 11-м туре Серии А «Наполи» гостил у главного аутсайдера, «Салернитаны». Чемпионы выглядели намного более увереннее хозяев и закономерно победили. Джакомо Распадори реализовал свой шанс уже на 13-й минуте. На 50-й минуте Матео Политано мог снять все вопросы о победителе, но штанга сохранила интригу. Точку в конце поставил Эльиф Элмас.

«Наполи» с 21 очков ворвался в четверку лучших, соперник - последний.