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Чемпионат Италии. Серия А

Быстрый гол позволил «Наполи» обыграть «Салернитану»

04 Ноября 2023 • 18:57 Комментировать
Салернитана
0:2
Наполи
окончен

В 11-м туре Серии А «Наполи» гостил у главного аутсайдера, «Салернитаны». Чемпионы выглядели намного более увереннее хозяев и закономерно победили. Джакомо Распадори реализовал свой шанс уже на 13-й минуте. На 50-й минуте Матео Политано мог снять все вопросы о победителе, но штанга сохранила интригу. Точку в конце поставил Эльиф Элмас.

«Наполи» с 21 очков ворвался в четверку лучших, соперник - последний.

Протокол игры  
Салернитана0:2Наполи
  13'Распадори Джакомо (0:1)
  82'Элмас Эльиф (0:2)
Очоа ГильермоМаццокки Паскуале  68' 81' (Ботхейм Эрик ( 81') Фасио Федерико 69' (Данилюк Флавиус ( 69') Пирола ЛоренцоБрадарич ДомагойЛенговски Матеуш 69' (Стюарт Триван ( 69') Кулибали ЛассанаЧауна ЛумДиа БулайеКандрева Антонио 77' (Кастанос Григорис ( 77') Иквуемеси Чуквубуикем 69' (Бохинен Эмиль ( 69')
Запасные: Бронн ДиланКостиль БенуаЛовато МаттеоМаджоре ДжулиоФиорилло ВинченцоСамбья СаломонМартеджани Агустин
Мерет АлексДи Лоренцо Джованни  88'Ррахмани АмирЭстигор ЛеоОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски Пётр 87' (Каюсте Йенс ( 87') Политано Маттео 78' (Линдстрём Йеспер ( 78') Распадори Джакомо 69' (Симеоне Джованни ( 69') Кварацхелия Хвича 69' (Элмас Эльиф ( 69')
Запасные: Руй МариуГаэтано ДжанлукаГоллини ПьерлуиджиКонтини НикитаЖуан ЖезусДзербин АлессиоДзаноли АлессандроДемме ДиегоД'Авино Луиджи
04 ноября. Стадион "Аречи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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