Камоцци верит, что Алексей Миранчук может реанимировать карьеру

Итальянский агент Франко Камоцци поделился комментарием о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Я верю, что Миранчук сможет реанимировать свою карьеру и выйти на прежний уровень. У Алексея есть все необходимые для этого качества», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Миранчук появился на поле в четырех матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор 28-летнего хавбека с «Аталантой» рассчитан до середины 2025 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость Миранчука составляет девять миллионов евро.