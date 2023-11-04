Спортивный директор «Наполи» — о Зелиньски: Он хочет остаться здесь

Спортивный директор «Наполи» Мауро Мелузо высказался о будущем центрального полузащитника Петра Зелиньски.

Спортивный функционер отметил, что польский футболист хотел бы остаться в команде, ведь он счастлив здесь.

«Мы работаем над продлением его контракта, и я совершенно уверен в себе», - приводит слова Мелузо DAZN.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер».

Контракт Зелиньски с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне он принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.