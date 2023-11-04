Болельщики «Фиорентины» просят перенести матч с «Ювентусом»

Во Флоренции и всей итальянской Тоскане разбушевались наводнения. В связи с этим болельщики «Фиорентины» потребовали перенести грядущий матч Серии А против туринского «Ювентуса». Об этом пишет Daily Mail.

Тем не менее, мэрия города заявила, что спортивное мероприятие пройдёт по плану. А в лиге заявили, что грядущий матч стартует с минуты молчания по погибшим – катаклизм уже унёс шесть человеческих жизней.

Напомним, что игра «Фиорентина» - «Ювентус» должна пройти в грядущий понедельник, 6 ноября. «Фиалки» идут на седьмом месте с 17 баллами. «Ювентус» - на втором месте с 23 очками.