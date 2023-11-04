«Аталанта» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 11-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» принимает «Интер».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Аталанта - Интер Милан
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Протокол игры
|40'Чалханоглу Хакан (0:1)
Муссо Хуан•Скальвини Джорджио•Джимсити Берат•Колашинац Сеад• 35'Дзаппакоста Давиде•Руджери Маттео•Де Рон Мартен• 26'Эдерсон Хонорато•Копмейнерс Тëн•Лукман Адемола•Скамакка Джанлука
Зоммер Янн•Павар Бенжамен33' (Дармиан Маттео (33') •Де Врей Стефан•Ачерби Франческо•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико•Тюрам Маркус•Мартинес Лаутаро
04 ноября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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