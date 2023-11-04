«Салернитана» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 11-го тура чемпионата Италии по футболу «Салернитана» принимает «Наполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Салернитана - Наполи
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Протокол игры
|13'Распадори Джакомо (0:1)
Очоа Гильермо•Маццокки Паскуале•Фасио Федерико•Пирола Лоренцо•Брадарич Домагой•Ленговски Матеуш•Кулибали Лассана•Чауна Лум•Кандрева Антонио•Диа Булайе•Иквуемеси Чуквубуикем
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Эстигор Лео•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Политано Маттео•Распадори Джакомо•Кварацхелия Хвича
04 ноября. Стадион "Аречи".
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