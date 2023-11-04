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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

04 Ноября 2023 • 16:30 Комментировать
Салернитана
0:1
Наполи
1 7.30 X 5.00 2 1.43
1-й тайм

В рамках 11-го тура чемпионата Италии по футболу «Салернитана» принимает «Наполи».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Салернитана0:1Наполи
 13'Распадори Джакомо (0:1)
Очоа ГильермоМаццокки ПаскуалеФасио ФедерикоПирола ЛоренцоБрадарич ДомагойЛенговски МатеушКулибали ЛассанаЧауна ЛумКандрева АнтониоДиа БулайеИквуемеси Чуквубуикем
Запасные: Бронн ДиланКостиль БенуаСтюарт ТриванБотхейм ЭрикКастанос ГригорисЛовато МаттеоМаджоре ДжулиоФиорилло ВинченцоБохинен ЭмильДанилюк ФлавиусСамбья СаломонМартеджани Агустин
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирЭстигор ЛеоОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски ПётрПолитано МаттеоРаспадори ДжакомоКварацхелия Хвича
Запасные: Руй МариуГаэтано ДжанлукаГоллини ПьерлуиджиКонтини НикитаЛиндстрём ЙесперЖуан ЖезусДзербин АлессиоДзаноли АлессандроДемме ДиегоЭлмас ЭльифСимеоне ДжованниКаюсте ЙенсД'Авино Луиджи
04 ноября. Стадион "Аречи".
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Салернитана

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Интер Милан Интер Милан
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Милан Милан
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