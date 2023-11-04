«Интер» интересуется украинским нападающим

Центральный нападающий «Жироны» Артём Довбик попал в сферу интересов одного из итальянских грандов. По информации Todofichajes, в трансфере 26-летнего форварда заинтересован миланский «Интер».

Довбик стал игроком «Жироны» минувшим летом, перебравшись из «Днепра-1» за 7,7 миллиона евро. Украинец подписал долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Довбик сыграл 11 поединков за «Жирону», в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.