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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» интересуется украинским нападающим

04 Ноября 2023 • 14:23 Комментировать

Центральный нападающий «Жироны» Артём Довбик попал в сферу интересов одного из итальянских грандов. По информации Todofichajes, в трансфере 26-летнего форварда заинтересован миланский «Интер».

Довбик стал игроком «Жироны» минувшим летом, перебравшись из «Днепра-1» за 7,7 миллиона евро. Украинец подписал долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Довбик сыграл 11 поединков за «Жирону», в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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