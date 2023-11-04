«Болонья» выдала свою самую продолжительную серию без поражений с 1980 года

Коллектив Тьяго Мотты с минимальным счётом одолел в родных стенах «Лацио» в сегодняшнем матче чемпионата Италии. Таким образом, беспроигрышная серия команды достигла десяти поединков. Как отмечает Opta, «Болонье» впервые с сезона-1979/80 удалось не проиграть в десяти кряду встречах Серии А. Своё последнее (и на данный момент единственное в сезоне) поражение коллектив потерпел в матче первого тура против «Милана» (0:2), который состоялся в августе.

«Болонья» занимает шестое место в турнирной таблице. 12 ноября команда сыграет на выезде против «Фиорентины», располагающейся строчкой ниже при одном матче в запасе.