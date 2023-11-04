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Чемпионат Италии. Серия А

Льюис Фергюсон повторил достижение Дениса Лоу в Серии А

04 Ноября 2023 • 00:47 Комментировать
Болонья
1:0
Лацио

Полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон отметился забитым мячом в матче против «Лацио».

Точный удар 24-летнего футболиста на 46-й минуте принёс «Болонье» минимальную победу в поединке 11-го тура. По данным Opta, Фергюсон повторил рекорд Дениса Лоу в Серии А: хавбек забил свой десятый гол в чемпионате Италии, став самым результативным шотландцем в истории турнира наряду с легендарным соотечественником, выступавшим за «Торино» в сезоне-1961/62.

Льюис Фергюсон защищает цвета «Болоньи» с лета 2022 года. Ранее он играл на родине за «Абердин». В текущем сезоне полузащитник отметился четырьмя голами и тремя ассистами в 12 встречах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Денис Лоу Льюис Фергюсон ещё теги

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