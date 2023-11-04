Быстрый гол во втором тайме позволил «Болонье» огорчить «Лацио»

«Болонья» и «Лацио», соседи по таблице, открыли 11-й тур Серии А. Соперники удивили отсутствием нацеленности на ворота, нанеся всего по четыре удара. Римляне играли первым номером, но впереди мало что получалось, а вот противник реализовал первую же атаку второго тайма. Активный Джошуа Зиркзее помог Льюису Фергюсону открыть счет. И после перерыва, кроме гола, реально опасных моментов не было.
1:0, «Болонья» догнала «Наполи» на пятом месте, соперник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Фергюсон Льюис46'
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Бёкема Сэм• 56'Калафьори Рикардо•Ликояннис Хараламбос80' (Кристиансен Виктор (80') •Фройлер Ремо•Эбишер Мишель73' (Моро Никола (73') •Орсолини Риккардо•Фергюсон Льюис• 50'Салемакерс Алексис81' (Ндой Дан (81') •Зиркзее Джошуа90' (Фаббиан Джованни (90')
Проведель Иван•Лаццари Мануэль•Патрик•Романьоли Алессио• 50'Марушич Адам48' (Пеллегрини Лука (48') •Гендузи Маттео81' (Камада Даити (81') •Ровелла Николо•Альберто Луис• 65'Андерсон Фелипе81' (Исаксен Густав (81') • 90'Кастельянос Валентин57' (Дзакканьи Маттиа (57') • 80'Педро Родригес 35'57' (Иммобиле Чиро (57')
03 ноября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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