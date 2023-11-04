Быстрый гол во втором тайме позволил «Болонье» огорчить «Лацио»

«Болонья» и «Лацио», соседи по таблице, открыли 11-й тур Серии А. Соперники удивили отсутствием нацеленности на ворота, нанеся всего по четыре удара. Римляне играли первым номером, но впереди мало что получалось, а вот противник реализовал первую же атаку второго тайма. Активный Джошуа Зиркзее помог Льюису Фергюсону открыть счет. И после перерыва, кроме гола, реально опасных моментов не было.

1:0, «Болонья» догнала «Наполи» на пятом месте, соперник - восьмой.