Мать Рабио высказалась о будущем игрока в «Ювентусе»

Контракт Адриена Рабио с «Ювентусом» истекает по окончании сезона.

Прошедшим летом француз подписал краткосрочный договор с туринцами. Известно, что теперь клуб заинтересован в продлении соглашения 28-летнего хавбека, которого Массимилиано Аллегри считает важным игроком команды.

«Пока рано говорить о новом контракте. В нужный момент мы всё взвесим, а затем, как и всегда, Адриен примет итоговое решение», – цитирует TMW мать и агента игрока, которая призналась, что именно она настаивала на однолетнем соглашении в конце прошлого сезона.

В нынешней кампании Адриен Рабио стал автором одного гола и двух ассистов в десяти матчах.