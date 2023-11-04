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Чемпионат Италии. Серия А

Мать Рабио высказалась о будущем игрока в «Ювентусе»

04 Ноября 2023 • 00:03 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
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05.11 22:45

Контракт Адриена Рабио с «Ювентусом» истекает по окончании сезона.

Прошедшим летом француз подписал краткосрочный договор с туринцами. Известно, что теперь клуб заинтересован в продлении соглашения 28-летнего хавбека, которого Массимилиано Аллегри считает важным игроком команды.

«Пока рано говорить о новом контракте. В нужный момент мы всё взвесим, а затем, как и всегда, Адриен примет итоговое решение», – цитирует TMW мать и агента игрока, которая призналась, что именно она настаивала на однолетнем соглашении в конце прошлого сезона.

В нынешней кампании Адриен Рабио стал автором одного гола и двух ассистов в десяти матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио

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