Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски может продолжить карьеру в другом клубе Серии А.

Неаполитанцам пока не удалось договориться с 29-летним игроком о новом контракте, в то время как действующее соглашение истекает по окончании сезона. Как информирует журналист Альфредо Педулла, с поляком уже связывались «Ювентус» и миланский «Интер» – оба клуба хотят переманить хавбека в качестве свободного агента следующим летом. Сам футболист пока склоняется к продлению контракта с «Наполи».

Пётр Зелиньски выступает за «Наполи» с 2016 года. В нынешнем сезоне он по три раза отметился голом и ассистом в 13 матчах за коллектив Руди Гарсии.