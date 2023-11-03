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Чемпионат Италии. Серия А

Два гранда Серии А обратились к Зелиньски слухи

03 Ноября 2023 • 22:20 Комментировать
Салернитана
...
Наполи
1 7.30 X 5.00 2 1.43
Через 16 ч. 27 мин.

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски может продолжить карьеру в другом клубе Серии А.

Неаполитанцам пока не удалось договориться с 29-летним игроком о новом контракте, в то время как действующее соглашение истекает по окончании сезона. Как информирует журналист Альфредо Педулла, с поляком уже связывались «Ювентус» и миланский «Интер» – оба клуба хотят переманить хавбека в качестве свободного агента следующим летом. Сам футболист пока склоняется к продлению контракта с «Наполи».

Пётр Зелиньски выступает за «Наполи» с 2016 года. В нынешнем сезоне он по три раза отметился голом и ассистом в 13 матчах за коллектив Руди Гарсии.

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