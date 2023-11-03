Яя Туре - новый помощник Манчини в сборной Саудовской Аравии

Итальянский специалист Роберто Манчини воссоединится со своим бывшим клубным подопечным - Яя Туре, выступавший во времена пребывания Манчини у руля «Манчестер Сити» за этот клуб, будет его помощником в сборной Саудовской Аравии. Это стало известно из публикации пресс-службы льежского «Стандарда», в котором Туре работал в аналогичном качестве при Карле Хофкенсе.

Станет ли для Туре еще одна роль «второй скрипки» большим прогрессом, трудно сказать. Но он, по крайней мере, точно заработает больше, чем в Бельгии и даже Англии, где ранее он уже поработал с молодежью «Тоттенхэма».