Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Тюрам может стать ещё лучше»

03 Ноября 2023 • 21:39 Комментировать
Аталанта
...
Интер Милан
1 3.40 X 3.55 2 2.17
Через 21 ч. 37 мин.

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги похвалил нападающего Маркуса Тюрама.

Французский футболист, пополнивший ряды «нерадзурри» на правах свободного агента в июле, стал автором пяти забитых мячей и семи результативных передач в 13 матчах.

«Маркус играет великолепно. Все ребята усердно работают с самого начала сезона, и мы привыкли думать об интересах команды, не отделяя никого. Маркус отлично освоился благодаря помощи, которую ему оказали все мы, но он может стать ещё лучше. Надеюсь, он продолжит расти такими же темпами», – рассказал в беседе с InterTV рулевой команды.

До лета нынешнего года Маркус Тюрам выступал за «Боруссию» Мёнхенгладбах, с которой не продлил контракт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Маркус Тюрам ещё теги

Новости по матчу

22:20
Два гранда Серии А обратились к Зелиньски
21:06
Маротта: «Нас не беспокоит ситуация с контрактом Лаутаро»
16:44
Симоне Индзаги признан лучшим тренером октября в Серии А
15:53
«Торино» хочет вернуть Миранчука
00:39
«Интер» намерен подписать 19-летнего игрока сборной Италии
16:17
Первый тренер Миранчука: «Алексею нужно уходить из «Аталанты» 1
15:23
Стало известно, когда могут вернуться в строй Арнаутович и Куадрадо
23:31
Балотелли назвал фаворита Серии А
21:46
«Интер» нацелился на португальского защитника
20:45
«Интер» может выиграть Серию А в этом сезоне, полагает экс-игрок «нерадзурри»
15:17
​Назван новый, более оптимистичный прогноз по возвращению Арнаутовича
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТАЛАНТА ИНТЕР МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.11.23 в 22:45
Болонья Болонья
Лацио Лацио
2.70 3.40 2.70
Видео
04.11.23 в 17:00
Салернитана Салернитана
Наполи Наполи
5.60 4.50 1.60
Видео
04.11.23 в 20:00
Аталанта Аталанта
Интер Милан Интер Милан
3.10 3.65 2.32
Видео
04.11.23 в 22:45
Милан Милан
Удинезе Удинезе
1.54 4.60 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Ноября
22:20 · Италия. Серия А
Два гранда Серии А обратились к Зелиньски слухи
21:43 · Италия. Серия А
Яя Туре - новый помощник Манчини в сборной Саудовской Аравии
21:39 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Тюрам может стать ещё лучше»
21:32 · Англия. Премьер-лига
Санчо интересен трём клубам слухи
21:08 · Италия. Серия А
Дуглас Коста общается с командами из Саудовской Аравии
21:06 · Италия. Серия А
Маротта: «Нас не беспокоит ситуация с контрактом Лаутаро»
21:00 · Италия. Серия А
Дибала может переехать в Саудовскую Аравию в январе слухи
20:58 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший ассистент топ-5 лиг Европы – он играет за «Байер»
20:18 · Италия. Серия А
Пиоли подтвердил, что «Милану» нужен защитник
19:51 · Италия. Серия А
​Боселли объявил о завершении игровой карьеры
19:30 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Для меня не станет проблемой совместная работа с Ибрагимовичем»
19:24 · Италия. Серия А
Бремер подпишет новый контракт с «Ювентусом» в ближайшие недели
19:16 · Италия. Серия А
Наставник «Милана» Стефано Пиоли сообщил последние новости из клубного лазарета
17:00 · Италия. Серия А
Дибала поздравил туринский «Ювентус» с 126-летием
16:44 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги признан лучшим тренером октября в Серии А официально
Все новости
Рекомендуем