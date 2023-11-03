Симоне Индзаги: «Тюрам может стать ещё лучше»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги похвалил нападающего Маркуса Тюрама.

Французский футболист, пополнивший ряды «нерадзурри» на правах свободного агента в июле, стал автором пяти забитых мячей и семи результативных передач в 13 матчах.

«Маркус играет великолепно. Все ребята усердно работают с самого начала сезона, и мы привыкли думать об интересах команды, не отделяя никого. Маркус отлично освоился благодаря помощи, которую ему оказали все мы, но он может стать ещё лучше. Надеюсь, он продолжит расти такими же темпами», – рассказал в беседе с InterTV рулевой команды.

До лета нынешнего года Маркус Тюрам выступал за «Боруссию» Мёнхенгладбах, с которой не продлил контракт.