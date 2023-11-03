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Дуглас Коста общается с командами из Саудовской Аравии

03 Ноября 2023 • 21:08 Комментировать

Вингер Дуглас Коста, вероятно, продолжит профессиональную карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии. Как вещает в своей соцсети Фабрицио Романо, сейчас сторона бразильского футболиста активно общается с тремя клубами из этой ближневосточной страны, сам футболист также находится в Саудовской Аравии.

Напомним, что Косте 33 года. Он связан контрактом с клубом МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси», однако 31 декабря его контракт с американской командой уже перестанет действовать. С 2018 по 2022 годы Коста с перерывами на аренды был игроком «Ювентуса» и неоднократно заявлял, что хотел бы вернуться в туринский клуб из США. Но в «Юве» настроены противоположно по отношению к игроку.

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Евро-Футбол.Ру,
Дуглас Коста
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