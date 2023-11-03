Маротта: «Нас не беспокоит ситуация с контрактом Лаутаро»

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта вновь ответил на вопрос о переговорах по новому контракту с Лаутаро Мартинесом.

Аргентинский форвард признавался, что хочет остаться в клубе, а «Интер», как известно, готов наградить своего капитана новым соглашением.

«Лаутаро? Мы ведём переговоры по продлению контрактов с некоторыми игроками. Всё проходит спокойно, ситуация не вызывает у нас беспокойств. Сейчас мы должны сосредоточиться на ближайших матчах с «Аталантой» и «Зальцбургом», – приводит журналист Даниэле Мари слова Маротты.

Действующий договор Лаутаро Мартинеса с «Интером» рассчитан до 2026 года.