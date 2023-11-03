Нападающий «Ромы» Пауло Дибала интересен клубам из Саудовской Аравии.

По информации инсайдера Экрема Конура, интерес к аргентинцу проявляют сразу два клуба, представляющих саудовский чемпионат. Переход может состояться после открытия январского трансферного окна. Как утверждает источник, потенциальные покупатели готовы предложить за 29-летнего футболиста порядка 35 млн евро.

Контракт Пауло Дибалы с «Ромой» рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне форвард принял участие в семи матчах команды Жозе Моуринью, записав себе в актив два забитых мяча и две результативные передачи.