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Дибала может переехать в Саудовскую Аравию в январе слухи

03 Ноября 2023 • 21:00 Комментировать
Рома
...
Лечче
1 1.58 X 4.00 2 6.60
05.11 20:00

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала интересен клубам из Саудовской Аравии.

По информации инсайдера Экрема Конура, интерес к аргентинцу проявляют сразу два клуба, представляющих саудовский чемпионат. Переход может состояться после открытия январского трансферного окна. Как утверждает источник, потенциальные покупатели готовы предложить за 29-летнего футболиста порядка 35 млн евро.

Контракт Пауло Дибалы с «Ромой» рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне форвард принял участие в семи матчах команды Жозе Моуринью, записав себе в актив два забитых мяча и две результативные передачи.

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