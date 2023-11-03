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Чемпионат Италии. Серия А

​Боселли объявил о завершении игровой карьеры

03 Ноября 2023 • 19:51 Комментировать

Аргентинский нападающий Мауро Боселли, успевший в свое время поиграть в Европе, объявил о завершении карьеры после того, как истечет его нынешний контракт с «Эстудиантесом» - в последний день 2023 года. Боселли выступал в Италии за «Дженоа» и «Палермо», он сыграл лишь пятнадцать матчей в общей сложности за оба этих клуба.

Но успел вписать свое имя в историю «грифонов» - 8 мая 2011 года он забил второй гол в матче, в котором «Дженоа» обыграла «Сампдорию» и отправила ту в Серию Б. Как вы понимаете, такие вещи не забываются на раз-два. Дольше всего в своей карьере Боселли играл в Мексике за «Леон» - с 2013 по 2019 год.


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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Эстудиантес Сампдория Палермо Мауро Боселли Леон ещё теги
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