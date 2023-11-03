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Чемпионат Италии. Серия А

Бремер подпишет новый контракт с «Ювентусом» в ближайшие недели

03 Ноября 2023 • 19:24 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
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05.11 22:45

Игрок обороны «Ювентуса» Глейсон Бремер подпишет новый долгосрочный контракт с «бьянконери» в течение нескольких ближайших недель. Информацией делится итальянский журналист Николо Скрира.

Отметим, что в середине прошедшего месяца Скира сообщал, грядущее соглашение свяжет защитника с клубом до лета 2028 года. Текущий контракт связывает футболиста с клубом до 2027 года.

Бремер выступает за «Ювентус» с лета прошлого года. В этом сезоне футболист сыграл за туринский клуб в 10 официальных матчах, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Глейсон Бремер

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