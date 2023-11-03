Дибала поздравил туринский «Ювентус» с 126-летием

Аргентинский нападающий Паоло Дибала провел семь лет в туринском «Ювентусе», и, хотя расставание было непростым, хранит теплую память о годах, проведенных в клубе. Он поздравил «Ювентус» с 126-летием клуба, написав поздравление в социальных сетях. Оно не прошло незамеченным среди поклонников клуба, которые поблагодарили Дибалу за внимание.

Дибала выступал за клуб семь лет, с 2015 по 2022 год, проведя 293 матча и забив 115 голов. Сейчас аргентинский футболист выступает за столичную «Рому». В одиннадцатом туре итальянского чемпионата «Рома» примет в домашнем матче «Лечче».