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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала поздравил туринский «Ювентус» с 126-летием

03 Ноября 2023 • 17:00 Комментировать
Рома
...
Лечче
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05.11 20:00

Аргентинский нападающий Паоло Дибала провел семь лет в туринском «Ювентусе», и, хотя расставание было непростым, хранит теплую память о годах, проведенных в клубе. Он поздравил «Ювентус» с 126-летием клуба, написав поздравление в социальных сетях. Оно не прошло незамеченным среди поклонников клуба, которые поблагодарили Дибалу за внимание.

Дибала выступал за клуб семь лет, с 2015 по 2022 год, проведя 293 матча и забив 115 голов. Сейчас аргентинский футболист выступает за столичную «Рому». В одиннадцатом туре итальянского чемпионата «Рома» примет в домашнем матче «Лечче».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Паоло Дибала ещё теги

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