Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги признан лучшим тренером октября в Серии А официально

03 Ноября 2023 • 16:44 Комментировать
Аталанта
...
Интер Милан
1 3.45 X 3.55 2 2.15
04.11 20:00

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги признан лучшим тренером прошедшего октября в итальянской Серии А. Об этом сообщает пресс-служба первенства.

«Интер» Индзаги после 10 прошедших туров занимает первое место турнирной таблицы. В активе у «нерадзурри» 25 очков и двухочковый отрыв от второго места, на котором расположился «Ювентус».

Всего в минувшем месяце «Интер» одержал две победы в чемпионате Италии (над «Ромой», 1:0 и «Торино», 3:0) и сыграл вничью с «Болоньей» (2:2).

В 11 туре Серии А подопечные Индзаги встретятся с «Аталантой» в гостях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги

Новости по матчу

15:53
«Торино» хочет вернуть Миранчука
00:39
«Интер» намерен подписать 19-летнего игрока сборной Италии
16:17
Первый тренер Миранчука: «Алексею нужно уходить из «Аталанты» 1
15:23
Стало известно, когда могут вернуться в строй Арнаутович и Куадрадо
23:31
Балотелли назвал фаворита Серии А
21:46
«Интер» нацелился на португальского защитника
20:45
«Интер» может выиграть Серию А в этом сезоне, полагает экс-игрок «нерадзурри»
15:17
​Назван новый, более оптимистичный прогноз по возвращению Арнаутовича
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТАЛАНТА ИНТЕР МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.11.23 в 22:45
Болонья Болонья
Лацио Лацио
2.70 3.40 2.70
Видео
04.11.23 в 17:00
Салернитана Салернитана
Наполи Наполи
5.60 4.50 1.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Ноября
17:00 · Италия. Серия А
Дибала поздравил туринский «Ювентус» с 126-летием
16:44 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги признан лучшим тренером октября в Серии А официально
14:32 · Италия. Серия Б
Оздоев: Пирло — обычный парень, из него будет топовый тренер
12:37 · Италия. Серия А
Агент: «В ближайшее время Бивол точно не вернётся в Россию»
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» поборется за игрока из АПЛ
11:34 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, почему Шомуродов не вернулся в Россию, несмотря на интерес топ-клубов РПЛ
08:40 · Италия. Серия А
Тотти назвал лучшего тренера мира - это не Гвардиола и Клопп 1
02 Ноября
23:43 · Италия. Серия А
Калюлю выбыл до весны официально
19:16 · Италия. Серия А
Агент Миранчука высказался об интересе к игроку со стороны «Торино»
19:04 · Италия. Серия А
Известна самая нерезультативная команда топ-5 лиг Европы – её игроки забили всего три гола
18:49 · Италия. Серия А
Колыванов: «Миранчуку необходимо вернуться в «Торино»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Костанца вспомнил, как тренировался с Леау и Николя Пепе
17:12 · Италия. Серия А
Назван лучший вратарь топ-5 лиг по «сухим» матчам – он играет в «Интере»
15:53 · Италия. Серия А
«Торино» хочет вернуть Миранчука
15:04 · Россия. Премьер-лига
В «Сассуоло» заявили, что находятся в хороших отношениях со «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем