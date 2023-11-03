Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги признан лучшим тренером прошедшего октября в итальянской Серии А. Об этом сообщает пресс-служба первенства.

«Интер» Индзаги после 10 прошедших туров занимает первое место турнирной таблицы. В активе у «нерадзурри» 25 очков и двухочковый отрыв от второго места, на котором расположился «Ювентус».

Всего в минувшем месяце «Интер» одержал две победы в чемпионате Италии (над «Ромой», 1:0 и «Торино», 3:0) и сыграл вничью с «Болоньей» (2:2).

В 11 туре Серии А подопечные Индзаги встретятся с «Аталантой» в гостях.