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Чемпионат Италии. Серия А

Агент: «В ближайшее время Бивол точно не вернётся в Россию»

03 Ноября 2023 • 12:37 Комментировать

Словенский защитник Яка Бийол не вернется в чемпионат России в ближайшем будущем. Об этом в беседе с журналистами рассказал футбольный агент Роберт Чибеж.

«В ближайшее время Яка точно не вернется в Россию. В то же время кто знает, что произойдет условно через два года», - приводятся слова агента на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что в России Бийол известен по выступлениям за московский ЦСКА.

В настоящий момент 24-летний полузащитник является игроком итальянского клуба «Удинезе». В нынешнем сезоне Серии А Бийол провел десять поединков, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Яка Бийол
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