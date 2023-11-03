Агент: «В ближайшее время Бивол точно не вернётся в Россию»

Словенский защитник Яка Бийол не вернется в чемпионат России в ближайшем будущем. Об этом в беседе с журналистами рассказал футбольный агент Роберт Чибеж.

«В ближайшее время Яка точно не вернется в Россию. В то же время кто знает, что произойдет условно через два года», - приводятся слова агента на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что в России Бийол известен по выступлениям за московский ЦСКА.

В настоящий момент 24-летний полузащитник является игроком итальянского клуба «Удинезе». В нынешнем сезоне Серии А Бийол провел десять поединков, не отметившись результативными действиями.