Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Тотти назвал лучшего тренера мира - это не Гвардиола и Клопп

03 Ноября 2023 • 08:40 Комментировать (1)

Легендарный итальянский экс-нападающий Франческо Тотти, который всю свою карьеру провел в «Роме», заявил о желании вернуться в римский клуб.

«Я хотел бы вернуться в определенной роли. Мне хочется поработать с Жозе Моуринью, для меня он является номером один среди тренеров. Очень уважаю его. Жаль, что мне не довелось поиграть под его руководством. В клубе знают о моем желании вернуться, я хочу помочь команде», - приводит слова Франческо AS.

Тотти выступал за римскую команду с 1992 по 2017 год. В составе «волков» он провел 785 матчей, забил 307 голов и отдал 209 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Франческо Тотти ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Будулай жив
03 Ноября 2023 в 08:58
Ай хоп Хэй нананэй словно бутсой по губам сеньоры Блази провёл!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.11.23 в 22:45
Болонья Болонья
Лацио Лацио
2.70 3.40 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Ноября
08:40 · Италия. Серия А
Тотти назвал лучшего тренера мира - это не Гвардиола и Клопп 1
02 Ноября
23:43 · Италия. Серия А
Калюлю выбыл до весны официально
19:16 · Италия. Серия А
Агент Миранчука высказался об интересе к игроку со стороны «Торино»
19:04 · Италия. Серия А
Известна самая нерезультативная команда топ-5 лиг Европы – её игроки забили всего три гола
18:49 · Италия. Серия А
Колыванов: «Миранчуку необходимо вернуться в «Торино»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Костанца вспомнил, как тренировался с Леау и Николя Пепе
17:12 · Италия. Серия А
Назван лучший вратарь топ-5 лиг по «сухим» матчам – он играет в «Интере»
15:53 · Италия. Серия А
«Торино» хочет вернуть Миранчука
15:04 · Россия. Премьер-лига
В «Сассуоло» заявили, что находятся в хороших отношениях со «Спартаком»
14:21 · Россия. Премьер-лига
«Сассуоло» не будет продавать игроков в «Спартак»
04:05 · Италия. Серия А
​Фрей: «Это не «Милан» выиграл Скудетто в 2022 - это «Интер» его проиграл»
00:39 · Италия. Серия А
«Интер» намерен подписать 19-летнего игрока сборной Италии
00:20 · Италия. Серия А
Моуринью ждёт в «Роме» нового защитника – тренера разочаровал Смоллинг слухи
01 Ноября
23:16 · Италия. Серия Б
​Де Росси - возможный претендент на место Пирло в «Сампдории»
23:07 · Италия. Серия А
​«Наполи» также претендует на услуги Сантьяго Хименеса
Все новости
Рекомендуем