Тотти назвал лучшего тренера мира - это не Гвардиола и Клопп

Легендарный итальянский экс-нападающий Франческо Тотти, который всю свою карьеру провел в «Роме», заявил о желании вернуться в римский клуб.

«Я хотел бы вернуться в определенной роли. Мне хочется поработать с Жозе Моуринью, для меня он является номером один среди тренеров. Очень уважаю его. Жаль, что мне не довелось поиграть под его руководством. В клубе знают о моем желании вернуться, я хочу помочь команде», - приводит слова Франческо AS.

Тотти выступал за римскую команду с 1992 по 2017 год. В составе «волков» он провел 785 матчей, забил 307 голов и отдал 209 результативных передач.