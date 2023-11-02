Агент Миранчука высказался об интересе к игроку со стороны «Торино»

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв высказался об информации, что в ближайшее трансферное окно его клиент может вернуться в «Торино».

«Мы рассматриваем многие варианты. Все события произойдут зимой», - приводит слова ШпинёваMetaratings.ru.

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в четырех играх во всех турнирах, проведя на поле всего 101 минуту. Его соглашение с командой из Бергамо рассчитано до 30 июня 2025 года.

Напомним, что в прошлом сезоне Миранчук выступал за туринский клуб на правах аренды и сыграл 31 матч (четыре гола и шесть передач).