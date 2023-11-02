Известна самая нерезультативная команда топ-5 лиг Европы – её игроки забили всего три гола

В четырёх из пяти топовых лигах Европы (АПЛ, Серии А, Ла Лиге и Лиге 1) команды достигли рубежа в 10 туров. В Бундеслиге сыграно чуть меньше – 9. Поэтому можно подвести небольшой итог и определить, какой клуб из представителей топ-5 лиг является худшим по числу забитых голов.

Таким клубом стал итальянский «Эмполи». Удивительно, но почти за треть сыгранных матчей в Серии А в этом сезоне эта команда забила всего три гола. Притом, два из них – в рамках одного матча – против «Фиорентины» на выезде 23 октября.

Отметим, что прямо сейчас «Эмполи» идёт лишь на границе зоны вылета – клуб делит 17 место с «Удинезе», у обоих по семь набранных очков. В 11 туре «Эмполи» предстоит сыграть в гостях с «Фрозиноне».