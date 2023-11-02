Назван лучший вратарь топ-5 лиг по «сухим» матчам – он играет в «Интере»

Портал Transfermarkt опубликовал пятёрку лучших вратарей топ-5 сильнейших лиг Европы по числу официальных матчей без пропущенных голов.

Первое место рейтинга занял голкипер миланского «Интера» Янн Зоммер – у опытного швейцарца 8 «сухарей» в 13 сыгранных матчах во всех турнирах. Второе место делят голкипер «Ниццы» Марцин Булка – 7 «сухарей» в 10 матчах и голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген – тоже 7 «сухих» матчей, но уже в 14 играх.

На третьем месте четыре голкипера – Войцех Щесны («Ювентус»), Джанлуиджи Доннарумма, Люка Шевалье и Алекс Ремиро – у всех этих вратарей по 6 «сухарей» в прошедших официальных матчах сезона.