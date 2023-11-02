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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» хочет вернуть Миранчука

02 Ноября 2023 • 15:53 Комментировать
Аталанта
...
Интер Милан
1 3.40 X 3.55 2 2.18
04.11 20:00

«Торино» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

По информации Sport24, туринский клуб, в котором россиянин провёл прошлый сезон, рассматривает как аренду, так и полноценный трансфер. Препятствием для осуществления сделки являются сумма возможного перехода и зарплата самого Миранчука. Отмечается, что «Аталанта» пока не приняла решение по будущему 28-летнего футболиста.

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

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Торино Аталанта Алексей Миранчук трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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