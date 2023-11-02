Погба грозит жёсткая дисквалификация, которая может поставить крест на карьере

Французский хавбек Поль Погба, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», может получить суровое наказание за проваленный допинг-тест.

Согласно сведениям журналистов La Gazzetta dello Sport, 30-летнему полузащитнику грозит минимум двухлетняя дисквалификация. Ранее стало известно, что вторая проба звездного футболиста на допинг оказалась положительной. В настоящий момент Погба изолирован от команды и тренируется индивидуально.

Поль вернулся в «старую синьору» летом 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года.

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