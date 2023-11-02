​Фрей: «Это не «Милан» выиграл Скудетто в 2022 - это «Интер» его проиграл»

Бывший голкипер «Интера» Себастьян Фрей, стоявший в воротах в печально памятном поклонникам клуба матче 2001 года, когда «Интер» получил от «Милана» шесть мячей, до сих пор как-то обижен на «россонери». Он уверен в том, что в 2022 году не «Милан» выиграл Скудетто, а его проиграл миланский «Интер», отставший от соперника на два очка:

- Мы все знаем, что было тогда. Это не «Милан» выиграл Скудетто, это «Интер» его проиграл. Но сегодня команда много солиднее. Мало пропускает. У нее практически два полноценных состава в распоряжении. Одна из лучших защит в Европе, - цитирует слова Фрея pianetamilan.it.