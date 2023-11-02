«Интер» намерен подписать 19-летнего игрока сборной Италии

Центральный защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини стал приоритетной целью миланского «Интера».

Юный футболист назывался в числе потенциальных новичком «нерадзурри» ещё в конце прошлого сезона, однако до переговоров так и не дошло. С тех пор восходящей звезде удалось привлечь внимание многочисленных зарубежных грандов, однако «Интер» также не остаётся в стороне. По данным Tuttosport, руководство миланского клуба уже обозначило Скальвини в качестве главной трансферной цели на следующее лето.

Стоимость 19-летнего игрока сборной Италии, по оценке Transfermarkt, составляет 40 млн евро.