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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» намерен подписать 19-летнего игрока сборной Италии

02 Ноября 2023 • 00:39 Комментировать
Аталанта
...
Интер Милан
1 3.40 X 3.55 2 2.18
04.11 20:00

Центральный защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини стал приоритетной целью миланского «Интера».

Юный футболист назывался в числе потенциальных новичком «нерадзурри» ещё в конце прошлого сезона, однако до переговоров так и не дошло. С тех пор восходящей звезде удалось привлечь внимание многочисленных зарубежных грандов, однако «Интер» также не остаётся в стороне. По данным Tuttosport, руководство миланского клуба уже обозначило Скальвини в качестве главной трансферной цели на следующее лето.

Стоимость 19-летнего игрока сборной Италии, по оценке Transfermarkt, составляет 40 млн евро.

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